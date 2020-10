Cierre cautelar de la ría noiesa debido a la presencia de toxina

La marea roja ha puesto de nuevo en jaque a los más de 1.500 mariscadores que faenan en la ría de Muros-Noia. Mañana, lunes 26 de octubre, estará cerrada a causa de un episodio que afecta a los bancos de berberecho y almeja, los denominados infaunales.

El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) confirmó ayer a primera hora el incremento de toxina amnésica en los muestreos realizados, afectando a las zonas I, II y III, por lo que el pósito noiés se ha visto obligado a suspender de forma temporal una campaña que muchos ya califican de mediocre.

“De momento é un peche cautelar; hai toxina e os resultados dan cerca dos límites, polo que cerran e farán novas análises e, si dan ben, ábrese. Si volven a analizar e dan por enriba do límite aí é cando é o problema, porque teñen que dar dous negativos separados en 48 horas, polo que a semana xa a perdestes”, explicó el secretario de la cofradía San Bartolomé, Adelino Freire, quien reconoció que “a toxina non mata ó molusco, o problema é que se alongue moito no tempo”, como sucedió en otras ocasiones.

Desde el colectivo de pescadores indican que se trata de una sustancia poco común y que “pudo ser que o vento do sur destes días levantase os fondos e aflorase”. “Non é unha boa noticia, pero hai que esperar”, añadió Freire.

a misela. Esta no está siendo la mejor campaña marisquera en las concesiones del pósito de Noia. Los profesionales volvieron a los arenales el pasado 14 de septiembre y los resultados obtenidos no han sido los esperados; a lo que se suman, con este, dos cierres cautelares de la ría.

Por ello, habrá que esperar y ver si se cumplen todos los pronósticos y el banco natural de A Misela, el más importante, no defrauda al sector. Desde la cofradía señalaron que se están realizando muestreos para comprobar el tamaño del bivalvo y que, próximamente, decidirán la fecha de apertura.