Cincuenta escolares da Pobra recibiron os agasallos do xogo-concurso ‘As 7 Rosalías’

A Pobra. O Concello da Pobra realizou o sorteo de 50 agasallos entre todos os cativos e cativas acertantes do xogo-concurso As sete Rosalías, convocado con motivo do Día de Rosalía de Castro. As recompensas foron botellas térmicas serigrafadas.

O concurso consistía en atopar varias siluetas recortadas coa forma de Galicia que contiñan no seu interior o rostro de Rosalía acompañado de versos seus. Participaron nenos e nenas de seis a doce anos dos colexios Salustiano Rey Eiras e Pilar Maestú Sierra. As pezas estiveron expostas nos escaparates de diversos establecementos da vila. A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, entregou os agasallos. s. souto