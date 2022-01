Clamor de los trabajadores del sector conservero “por un convenio digno”

Ni los más veteranos sindicalistas de la comarca del Barbanza recordaban una movilización tan contundente de los trabajadores y trabajadoras del sector conservero en defensa de sus derechos. Miles de personas abarrotaron este viernes la plaza consistorial de Boiro convocadas por los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG para alzar la voz y reivindicar “un convenio digno”, al igual que ocurrió en otras localidades de toda España.

Uno de esos históricos, Xan García (CIG) dijo que “a última vez que o sector se mobilizou foi a finais dos 80, cando se logrou o recoñecemento do contrato fixo discontinuo”. Más de tres décadas después “xa ía sendo hora de saír de novo ás rúas”, añadió.

Los sindicatos CIG, UGT y CC.OO. han celebrado el “seguimiento masivo” de la primera jornada de la huelga convocada en el sector conservero de toda España (aunque el 80 % de la producción está ubicada en Galicia), que se ha traducido en un “paro total” de la producción, en demanda de un “convenio digno”, que garantice el poder adquisitivo y medidas igualitarias en un sector altamente feminizado y “con las condiciones más bajas de toda la industria de la alimentación”.

En el marco de esta huelga (cuyo seguimiento cifran algunos sindicatos en un 80 % y que tendrá continuidad los días 3 y 4 de febrero), se han celebrado este viernes en Galicia concentraciones en Vigo, Vilagarcía y Boiro, en un sector que cuenta en dicha Comunidad con unos 12.000 trabajadores (9.500 mujeres).

Coreando con los asistentes consignas como “Anfaco, escoita, a conserva está en loita”, “a igual traballo, igual salario” o “a por ellos”, los representantes sindicales reclamaron un incremento salarial no inferior al IPC real, igualdad salarial para hombres y mujeres, incremento del porcentaje de oficiales, promoción interna y aumento del poder adquisitivo, al tiempo que expresaron su rechazo a los turnos de fines de semana y festivos por imposición.

Desde la CIG, Ángela Martínez dijo que “somos traballadoras esenciais” y Jorge Meira exclamó que “non queremos sobrevivir con salarios de 900 € mentres os beneficios dos empresarios non paran de medrar; non queremos traballar as fins de semana porque temos que conciliar; e as mulleres do sector merecen ser tratadas en termos de igualdade”.

Patronal y sindicatos llevan más de un año de negociaciones y “con poucos avances”, según los representantes de los trabajadores, que aseguran que la grieta salarial se evidencia en el hecho de que un hombre puede cobrar hasta 300 euros más que una mujer por el mismo puesto.

El portavoz de la Federación de Industria en UGT Vigo, Rubén Pérez, explicó que las negociaciones han encallado en dos puntos fundamentales: la regulación de jornada con la implantación de un cuarto turno, y los acuerdos económicos para que las plantillas no pierdan poder adquisitivo.

Asimismo, ha insistido en la “discriminación” que sufren las mujeres, que suponen el 80 % de la parte trabajadora y tienen los peores salarios. En la misma línea, Francisco Vilar (CC.OO.) incidió en que las mujeres de la industria conservera llegan a cobrar un 20 % menos que los hombres en las mismas categorías, lamentó que la conserva tiene “el convenio más bajo de la alimentación”, y criticó que las empresas “cada vez ganan más, pero quieren trabajadoras del siglo XVIII”.

Xan García (CIG) dijo que el seguimiento de la huelga “foi dun 80 % na comarca do Barbanza” y que “na maioría das empresas foi do 100 %”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Feicopesca) calificó de “desigual y débil” el seguimiento de la huelga y lo redujo en toda España a un 29 %, cifra que eleva al 32 % en Galicia, donde se concentra el mayor volumen de producción.

La patronal ha apuntado que la participación en la huelga ha tenido “un impacto poco significativo” en esta industria y que incluso en algunas comunidades, como Andalucía, Valencia o Cataluña, el seguimiento fue del “0 %”.

Según Feicopesca, la existencia de stocks en un producto no perecedero como la conserva permite seguir garantizando el abastecimiento a los clientes y “continuar trabajando este fin de semana con total normalidad”.

Por otra parte, los empresarios han lamentado las “coacciones y amenazas” a trabajadores por parte de piquetes informativos, “que impidieron y bloquearon el acceso a las fábricas”, y advierten que este tipo de “acciones sindicales” perjudican a la paz social y a las libertades de los empleados y empleadas.

Finalmente, denuncian que fueron los sindicatos los que “rompieron unilateralmente la mesa de negociación al convocar sorpresivamente una huelga” y reivindican su propuesta para el convenio colectivo, que “incluía hasta un 11 % de incremento en cuatro años y beneficios sociales adicionales”.

Mientras, la negociación sigue bloqueada y los sindicatos advierten que mantendrán la presión si la patronal no modifica su posición.