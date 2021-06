Clamor veciñal en Rianxo para que se restableza o servizo municipal de autobuses

En relación á finalización da concesión do servizo municipal de autobuses comunicada o pasado venres 18 a través dun bando informativo polo Concello de Rianxo, a patronal local presentou un escrito reclamando unha solución de xeito urxente e prioritario para restablecer “un servizo imprescindible para os veciños das parroquias rianxeiras”.

A asociación considera que “a falta deste servizo provoca un forte agravio para os veciños residentes nas parroquias de Isorna, Leiro, Asados, Araño e Taragoña e, fundamentalmente, para as persoas da terceira idade que precisan, decotío, deste servizo para acudir ó médico, á farmacia, ó banco, ó Concello ou a calquera dos servizos que este presta, pero tamén para facer as compras necesarias que xa non poden realizar nas súas parroquias, para mercar roupa e calzado, para ir ó salón de peiteado, ó dentista, ó fisioterapeuta, ó seu corredor de seguros, a Correos, etc.”.

“Sen este imprescindible servizo os veciños terán que depender doutras persoas como fillos, netos ou bos veciños que traballan ou estudan e dispoñen de tempo limitado. Ou terán que utilizar o servizo de taxi, moito máis custoso e que normalmente xa utilizan para temas urxentes.

Tamén haberá algúns veciños que si terán á súa disposición autobuses da compañía Mombús para ir a Boiro ou Padrón, o que sen dúbida aproveitarán para ir ata esas vilas veciñas a realizar compras, namentres os negocios de Rianxo seguen a ver como minguan os clientes e as ventas”, engade a entidade.

Desde a patronal que preside Luis Duro sinalan que “non podemos permitir que os negocios de Rianxo perdan clientela por non dispor dun servizo indispensable. Tampouco entendemos como se chegou a esta situación. Se se coñecía que o servizo non rendía para as empresas que o ofrecían e que era necesaria unha modificación nas condicións para que ao menos non perdesen cartos ao prestalo, debeuse iniciar o proceso de renovación da concesión antes de dar por rematada a existente”.

“Cremos que non se pode demorar o máis mínimo a solución necesaria para restablecer o servizo coa maior brevidade posible e por iso esiximos ao Concello de Rianxo que se tomen, de xeito inmediato, as medidas oportunas para corrixir este sin sentido”, conclúe o colectivo empresarial.