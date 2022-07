‘Clases’ de inglés gratuítas para os nenos lousamiáns

LOUSAME. A edil de Xuventude e Servizos Sociais, Silvia Agrafojo, e o técnico de Voluntariado, Xosé M. Outeiral, presentaron o programa Leisure Activities in English, que será impartido polas voluntarias turcas Ezgi Alkaya e Ülkü Kosdas. Trátase dun programa gratuíto de actividades educativas e de ocio impartidas en inglés e que terá lugar nos meses de xullo e agosto no local social do Sanguiñal. As iniciativas desenvolveranse en dúas quendas dirixidas a diferentes franxas de idade: do 19 ao 22 de xullo para a rapazada maior de 10 anos e os días 2, 3, 4 e 5 e 8, 9, 10, 11 e 12 de agosto para a cativada de 5 a 10 anos. Reserva de prazas a través da páxina web www.bandoticket.com. m. c.