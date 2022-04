Clases para as competencias clave ata maio en Rianxo

Rianxo. Este martes deron comezo no auditorio municipal de Rianxo as clases de preparación das probas de competencias clave deste ano. Esta formación, que está promovida pola administración local, está dirixida a persoas que non dispoñen do título de Secundaria e ten como obxectivo proporcionar as ferramentas necesarias para a superación das probas das competencias clave que convocada anualmente o Instituto Galego das Cualificacións.

As clases terán lugar todos os martes, mércores e xoves, de 10.00 a 13.00 horas, ata o vindeiro día 31 de maio. Para o día dos exames (aínda sen data oficial), que se farán no recinto da Fundación Semana Verde en Silleda, o Concello porá un autobús a disposición das persoas inscritas.

O Concello pretende ofrecer a oportunidade de acadar a titulación necesaria para enfrontar nun futuro o mercado laboral, polo que se buscan os medios necesarios para acadar esa formación, como acontece tamén coas aulas para acadar a titulación da ESO que se desenvolven no local do Liceo e que se levan celebrando varios anos.

Na presentación participaron o técnico de Orientación Laboral, Marcos Muíños, e a edil de Promoción Económica, Maricarmen Figueira. s. s.