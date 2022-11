Colocan fingers e reforzan a seguridade en pantaláns do porto deportivo da Pobra

a pobra. A Xunta de Galicia colabora na mellora das instalacións náuticas da Pobra a través do GALP Ría de Arousa, con recursos do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro. Así o subliñaron a presidenta de Portos, Susana Lenguas, e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, nunha visita ao porto deportivo da localidade para comprobar a obra en execución.

Os traballos que promove Muport (concesionaria do citado porto deportivo) consisten no acondicionamento e reforzo da seguridade dos pantaláns recreativos mediante a fixación de pilotes e a instalación de fingers. Isto permitirá mellorar as condicións de amarre da frota e minimizar o impacto do mar nas instalacións aboiantes, especialmente en condicións climatolóxicas adversas. O GALP financia 170.000 dos 340.000 € de investimento total. s. souto