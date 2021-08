Comeza a mellora da vía autonómica AC-550 ao seu paso por Muros

MUROS. A Xunta comezará este luns as obras de mellora do firme na estrada autonómica AC-550 en Muros. A execución destas actuacións fará necesario o corte dun carril, dando paso alternativo polo outro. A alternancia de circulación será regulada mediante semáforos. A intervención, adxudicada á empresa Microasfalt SLU por preto de 32.000 euros, estará rematada na primeira semana de setembro, sempre que as condicións meteorolóxicas sexan axeitadas. Os traballos desenvolveranse no treito comprendido entre os puntos quilométricos 34+000 e 35+150 nunha zona na que se teñen producido recentes saídas de vía. Dado que o estado estrutural do firme é bo, cómpre mellorar as propiedades superficiais da estrada nese treito dotándoa dun maior rozamento transversal que favoreza a adherencia e a seguridade viaria. S. Souto