Comezan cunha sesión de historia os seminarios da USC en Outes

Outes. O Concello de Outes acollerá por terceiro ano consecutivo o Programa Universitario de Maiores da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Esta iniciativa vai dirixida a persoas de máis de 50 anos co obxectivo principal de favorecer a democratización do coñecemento e, nesta ocasión, consta de tres seminarios que abordan diversas temáticas que se desenvolverán entre os días 5 e 8 deste mes. O cartel tamén inclúe dúas visitas guiadas, unha á facultade de Medicina da USC e outra ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela.

As sesións teóricas terán lugar no Club Náutico do Freixo, onde está previsto para o próximo luns, ás 17.00 horas, o acto inaugural da formación, que contará coa presenza do concelleiro de Educación de Outes, Daniel Rodríguez, e do mandatario local, Manuel González.

Nesta primeira xornada, o ciclo comezará cunha clase sobre a historia desde a perspectiva local, que impartirá o experto Raúl Soutelo Vázquez, doutor en Ciencias da Educación e profesor do departamento de Pedagoxía e Didáctica da USC. Soutelo tamén dirixirá o vindeiro 16 de abril a saída programada ao Museo do Pobo Galego. m. c.