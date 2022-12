Comezan en Carnota a súa programación para as festas

Carnota. O municipio de Carnota comeza este xoves, 22 de decembro, coa programación do Nadal. Farao cunha recepción de Papá Noel no pavillón de Carnota a partir das 18.00 horas. Ademais, haberá chocolatada con churros a cargo da ANPA do colexio.

Nos vindeiros días, a localidade acollerá varios eventos que poderán ser desfrutados por un público infantil e familiar, coma o contacontos O Apalpador e a nena sen medo, da compañía A Xanela do Maxín, que terá lugar o venres ás 11.30 horas no salón de actos do concello. O espectáculo está dirixido a nenos e nenas dende os tres a os nove anos.

O programa tamén inclúe espectáculos teatrais para o público infantil e adulto, unha xornada de danza urbana e outra de deporte na rúa, un mercado de fin de ano ou a gran festa para despedir o 2022. Xa no 2023 haberá un espectáculo de monicreques e unha xornada adicada aos deportes alternativos.

As actividades rematarán o 5 de xaneiro cunha festa infantil e a recepción dos Reis Magos no pavillón de Carnota en horario de tarde, de 17.00 a 20.00 horas.

Os departamentos de Cultura, Turismo e Deportes sumaron esforzos para preparar esta ampla e variada programación de Nadal. Máis información na web municipal (www.carnota.gal). m. c.