Comienza, tras la polémica, la reforma integral de la fachada de Aguiño

Ribeira. Tras varios meses de polémico debate por el rechazo de vecinos y grupos políticos al proyecto del gobierno local de Ribeira de reformar la fachada marítima de Aguiño implantando el sentido único en la calle Castelao, la empresa Canarga acaba de iniciar las obras, que tienen un presupuesto de 918.623 €.

Y es que la calle no da para todo: doble dirección, carril bici, aceras accesibles y plazas de aparcamiento.

La actuación abarca una longitud de más de 1.700 metros e incluye la instalación de una red separativa de pluviales y fecales, un mirador, la remodelación de la entrada al puerto y pistas de calistenia y pump track en Transporto.

Para el BNG, “a obra dificultará a entrada e saída de garaxes por mor do carril bici e non vai crear zonas verdes”, además de eliminar estacionamientos y crear problemas de tráfico. Los nacionalistas presentarán una queja ante la Valedora do Pobo.

Por su parte, el alcalde, Manuel Ruiz, se comprometió con los vecinos a introducir las mejoras que sean posibles en el proyecto, pero garantizando siempre el cumplimiento del Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Ribeira, que establece que, cuando el ancho de la vía no permita la doble dirección, el aparcamiento y unas aceras accesibles, la prioridad será la accesibilidad de los peatones.

Ruiz dijo que hay margen para modificar el trazado del carril bici y rebajar bordillos para permitir el paso de vehículos sobre la zona para peatones si fuese necesario. s. s.