Compiten 35 vivendas da Pobra por ter a mellor decoración navideña

A Pobra. A programación de Nadal pobrense incorpora este ano a primeira edición do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas, co cal se pretende incrementar a ledicia e vistosidade das rúas.

Unha convocatoria que conta cun total de 35 fogares inscritos, con representación de todo o termo municipal: Santa María a Antiga do Caramiñal, Santiago do Deán, Santo Isidro de Posmarcos, Santa Cruz de Lesón e Santa María do Xobre. O certame está organizado pola concellería da Promoción Económica, da cal é titular a edil Charo Varela. O resultado darase a coñecer o día 22 de decembro, se ben a decoración de todas as vivendas anotadas deberá permanecer ata o día 6 de xaneiro. Estableceuse un premio por parroquia consistente nunha cesta de Nadal composta de produtos locais, contribuíndo deste xeito á dinamización e a pór en valor o comercio de proximidade.

Pola súa banda, tamén o Concello de Ribeira abriu este domingo o prazo para que todas as persoas interesadas poidan presentar as súas propostas para dous dos certames de Nadal organizados: o concurso de decoración de fachadas, balcóns e xardíns, e o de decoración de locais hostaleiros e escaparates.

No primeiro deles, cómpre enviar antes do 20 unha foto ca decoración de Nadal a culturaefestexos@ribeira.gal xunto ca ficha de datos cuberta que se pode descargar na páxina web www.ribeira.gal.

Todas as creacións publicaranse na páxina de Facebook do EntérateCulturaFestexos e as tres máis votadas ata o día 8 de xaneiro serán premiadas con 300, 210 e 120 € en vales de compra no comercio local. As decoracións deberán seguir expostas do 19 de decembro ó 6 de xaneiro.

Para o concurso de escaparatismo e decoración da hostalería establécense tres premios por modalidade de 300, 200 e 100 €. Os participantes tamén deberán enviar unha foto da decoración ca ficha de datos cuberta, neste caso a turismo@ribeira.gal, antes do día 20. Tamén serán colgadas no Facebook e recibirán gústames ata o día 8 de xaneiro para escoller ás tres galardoadas en cada categoría.

Por outra parte, os beléns municipais ribeirenses xa locen no adro da igrexa de Aguiño e no paseo do Malecón de Santa Uxía. s. souto