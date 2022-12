Concertos, un mercado solidario e un taller de galletas na vila muradá

Muros. No marco da programación de Nadal, o grupo Untía, integrado polos músicos de Cámara da Orquestra Sinfónica de Galicia, ofrecerá este xoves un concerto, ás 19.00 horas, no auditorio do centro cultural de Muros. Esta actividade está subvencionada pola Deputación da Coruña e a entrada é de balde ate completar aforo, tendo como convidados especiais ao alumnado da ESMU de Muros, que deleitará ao público co seu propio concerto xusto unha semana máis tarde, o xoves 22, neste mesmo espazo.

O venres 16, a partir das 10.00 h no Mercado de Muros, celebrarase a décimo oitava edición do Mercadiño Solidario de Nadal, despois da interrupción de dous anos por mor da pandemia ocasionada polo covid. Este Mercadiño está coorganizado polo Concello de Muros, os centros de ensino do municipio e o centro ocupacional de Valadares, sendo precisamente a rapazada a verdadeira protagonista deste evento.

A finalidade do mesmo non é outra que recadar fondos para algunha ONG que atenda a familias necesitadas. “Nesta edición será de novo para as delegacións de Cáritas do noso municipio, e quérese concienciar aos máis novos sobre as diferenzas na nosa sociedade e a importancia de colaborar coas entidades que traballan coas familias menos favorecidas”, sinalaron fontes municipais. Para isto o alumnado confecciona ornamentos de Nadal que eles mesmos venderán.

“Este ano tamén van a recoller alimentos e produtos de primeira necesidade nos centros, que logo serán entregados ás devanditas ONGs”, apuntaron as mesmas fontes.

O sábado 17 de decembro haberá un obradoiro de decoración de galletas e a actuación do Orfeón. m. c.