Concurso, photocall e un curso de autodefensa polo 25-N na vila noiesa

Noia. Con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a concellería de Benestar, Servizos Sociais e Igualdade de Noia, a través do Centro de Información á Muller (CIM), organiza a campaña Rachando co medo. O obxecto da mesma é a sensibilización a todas as persoas que participen nela, directa ou indirectamente, na temática da igualdade e prevención da violencia de xénero. A programación inclúe o II Concurso Insta-Foto Rachando co medo, un curso de defensa persoal para mulleres e un obradoiro de risoterapia. Xa o propio 25-N haberá un acto nas portas do Coliseo que contará coa participación dos centros educativos do municipio, no que se levará a cabo a lectura dun manifesto e onde instalarán o photocall Rachando co medo, cuxas fotos poden ter premio. Máis información no Facebook de Servizos Sociais. ECg