Concurso polo 25-N en Noia para educar en igualdade

Noia. Un ano máis, e polo 25 de novembro Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a concellería de Benestar, Servizos Sociais e Igualdade de Noia, a través do Centro de Información á Muller (CIM), organiza a campaña Rachando co medo. O obxecto da mesma é a sensibilización a todas as persoas que participen nela, directa ou indirectamente, na temática da igualdade e prevención da violencia de xénero.

Entre as actividades a desenvolver, atópase o II Concurso Insta-Foto Rachando co medo. Para participar neste certame haberá que enviar unha fotografía relacionada coa igualdade e a prevención da violencia de xénero. Poden participar todas as persoas que o desexen, de xeito individual, por parellas ou en grupo, enviando unha fotografía ao correo electrónico rachandocomedo@gmail.com, indicando o nome e apelidos da persoa participante, o seu DNI, teléfono de contacto e correo electrónico. A data límite para a presentación das fotos será o día 25 de novembro ás 00.00 horas.

Repartiranse seis premios ás mellores creacións en forma de vales de compra en distintas tendas do Concello de Noia: un primeiro premio de 200 euros, un segundo de 100 euros, un terceiro de 75 euros e tres cuartos galardóns de 30 euros cada un. ecg