Conde informou á patronal de Ribeira das axudas para impulsar a reactivación

O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, mantivo este martes unha reunión de traballo co presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude, para trasladarlle as medidas que a Xunta está poñendo en marcha para a reactivación empresarial e escoitar as suxestións da entidade.

A Xunta leva destinados 587 millóns de euros a través dos tres plans de rescate activados e das axudas directas deseñadas para atender as necesidades máis urxentes de Pemes e autónomos. Conde lembrou, tamén, a oportunidade que suporán os fondos europeos Next Generation para a recuperación e insistiu na necesidade de abordar a transformación dixital do tecido empresarial e do comercio galego. Neste sentido, durante o mes de xuño, autónomos e Pemes poderán acceder a 17 millóns de euros en distintas liñas de axudas destinadas a este fin. Tamén se abordou a importancia de avanzar na mobilidade sostible.