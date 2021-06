Congalsa celebra el Día del Medio Ambiente con talleres de sensibilización para sus trabajadores

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente nos recuerda la importancia de mantener en buen estado el entorno y la necesidad de actuar unidos para hacerlo posible. Para conmemorar la efeméride ambiental, la empresa Congalsa, de A Pobra, apuesta este año por integrar la concienciación ambiental en la formación que ofrece a sus equipos. Para ello, en el marco del Proyecto Personas, la empresa ofrece estos días talleres de educación ambiental a sus trabajadores.

El objetivo principal de los talleres es sensibilizar y formar sobre las causas e impactos de la actividad humana en el medio ambiente. En ellos se hace especial mención a cómo la actividad humana puede impactar en el medio y las medidas que se toman para evitarlo. Durante las sesiones se establece un planteamiento introductorio sobre cómo se ha llegado a la situación actual y al contexto de crisis ambiental que nos envuelve. Se aporta una reflexión sobre el sistema ambiental del que las personas forman parte inseparable, de cómo el modelo actual repercute sobre el medio ambiente.

En una segunda parte, los talleres ponen el foco en la acción. Se aborda el impacto de las decisiones diarias en el entorno y, en consonancia, se explica cómo determinados gestos diarios pueden mejorar y reducir la presión sobre los ecosistemas, naturales y urbanos. Se pone especial interés en algunos ejes alineados con el compromiso ambiental de Congalsa, como son la intensidad energética y eficiencia en el consumo de recursos, explicando el vínculo entre la alimentación y los ecosistemas, la gestión de residuos (con una lectura también desde el punto de vista de la crisis por la COVID y sus efectos ambientales) y la implicación de las decisiones diarias y el cambio climático.

Los talleres se ofrecen como respuesta a las propias peticiones del personal de Congalsa, que demandó actividades formativas vinculadas al ámbito ambiental. Por ello se han generado estos talleres, prácticos y dinámicos, como una acción más que contribuye al compromiso social de Congalsa reflejado a través del Proyecto Personas.

Congalsa cuenta desde hace más de una década con un sistema de gestión integrado que incorpora los aspectos ambientales y de protección del entorno al más alto nivel. Además de contar con la certificación según la norma ISO 14001:2015, forma parte del Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, conocido por sus siglas EMAS. Además, entre otras medidas, cuenta con un código de conducta y prácticas responsables que integra también la actividad de las organizaciones proveedoras, como garante de un buen hacer que permita alinear el trabajo con la protección del medio ambiente y el respeto a la sociedad y las personas.