Conmemoran o 700 aniversario das murallas da vila noiesa mañá

NOIA. O BNG noiés organiza este venres, ás 20.30 horas, un acto en conmemoración do 700 aniversario da construción da muralla de Noia. Segundo indicaron, desenvolverase no edificio do Casino e contará coas intervencións de Manuela Pérez e Lola Gil, autoras do estudo arqueohistórico incluído no Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico; Ana Isabel Filgueiras, arqueóloga da Oficina de Rehabilitación; e Rosana Pérez, deputada nacionalista. Para asistir ao evento é necesario reservar previamente entrada no correo noia@bng.gal. Tamén se poderá seguir en Facebook, a través da canle do BNG. m. c.