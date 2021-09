‘Contos para merendar’ na vila carnotá no mes de outubro

Carnota. O outono chega a Carnota repleto de Contos para merendar. No marco do programa Ler Conta Moito, a biblioteca acollerá no mes de outubro varias propostas dirixidas ao público infantil e familiar, a partir dos 4 anos de idade.

Así, o vindeiro día 1 dará o pistoletazo de saída Sabela Gago con O señor do castelo; o venres 15 tomará o relevo Talía Teatro con Rosa Caramelo e outras historias, e o 22 de outubro concluirá a programación da man de Os contos de Pablísimo, que recalará la vila carnotá con O arquivo do Chibo. Os interesados en asistir aos espectáculos, que terán lugar no salón de actos do Concello ás 17.00 horas, deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico a cultura@carnota.gal ou chamando ao 981 106 331. m. c.