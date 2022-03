Convocan ás empresas do eido turístico do Barbanza

Boiro. A Mancomunidade Barbanza-Arousa convocará nos vindeiros días a todas as empresas do sector turístico da comarca para participar nas mesas de traballo previas á solicitude dos Plans de Sustentabilidade Turística do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Ditas reunións desenvolveranse por duplicado, en dúas xornadas, para que os participantes poidan elixir data e lugar. A primeira celebrarase o luns día 4 ás 17.30 horas no auditorio do Museo Valle-Inclán da Pobra, e a segunda o mércores 6 ás 09.30 no viveiro de empresas de Boiro.

O enderezo de correo electrónico info@barbanzarousa.gal atópase dispoñible para recibir inscricións daquelas empresas interesadas.

Así mesmo, enviouse a todas as empresas unha enquisa para que poidan transmitir o seu parecer sobre diversos aspectos turísticos.

Espérase que en próximos días se inicie a convocatoria extraordinaria dos Plans de Sustentabilidade Turística, incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Estado, que nesta ocasión teñen como temática a enogastronomía. A mancomunidade está a facer un gran esforzo por tratar de chegar a todas as empresas interesadas nas xornadas. s. s.