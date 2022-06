Convocan manifestacións en defensa da planta de Servia

O comité de empresa da planta de recollida e reciclaxe de lixo da Mancomunidade Serra do Barbanza, xestionada por FCC, anunciou este luns dúas manifestacións esta semana para “denunciar as prácticas antisindicais da concesionaria e para esixir a implicación dos concellos para solucionar os problemas que ameazan o seu futuro”, indicaron. As mobilizacións serán o mércores, ás 12.00 horas, en Carnota, e o domingo ao mediodía en Noia.

A planta de Servia (Lousame) arrastra desde hai anos unha serie de problemas que ameazan o seu futuro, “en boa medida pola nefasta xestión por parte dos Concellos que integran a Mancomunidade”, explican dende CCOO-Hábitat. Isto levou ao persoal a mobilizarse xa en diversas ocasións no último exercicio.

A falta de investimento nas instalacións, medios obsoletos e constantes problemas xudiciais entre a institución supramunicipal e a concesionaria son algunhas das eivas que foron lastrando as prestacións da planta. O último capítulo “é a pretensión da Mancomunidade de prorrogar o contrato con FCC sen introducir melloras e, por riba, suprimindo a quenda de noite, o que provocará a perda de numerosos postos de traballo”, apuntaron ao respecto.

Esta situación súmase ao que CCOO cualifica de “prácticas antisindicais” da empresa. No caso de Comisións, sinalan “a sanción inxustificada de quince días de suspensión de emprego e soldo contra un delegado deste sindicato”, así como a “negativa a que outro compañeiro do sindicato forme parte do comité de seguridade e saúde laboral”. “Estas prácticas están sendo analizadas polos nosos servizos xurídicos”, asegurou Ricardo Santos, secretario de Comunicación de CCOO-Hábitat.