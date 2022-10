Corte dun dos carrís en Ceilán polas obras de conservación da ponte

Noia. A execución das obras de conservación da Ponte Ceilán, na estrada AC-550 ao paso polos concellos de Noia e de Outes, fará necesario habilitar un corte de carril dende ata polo menos este martes.

Co obxectivo de seguir avanzando nestes traballos iniciados en setembro e retirar agora os antigos báculos de alumeado para continuar logo co cableado, é preciso efectuar este corte de carril.

Para facilitar a mobilidade dos usuarios da estrada, haberá tráfico alternativo regulado con sinalistas, entre as 9.00 e as 20.00 horas deste luns e do martes.

A Xunta continúa progresando nestas actuacións, iniciadas en setembro e que suporán un investimento autonómico de máis de 500.000 euros. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade actúa nesta ponte, situada no punto quilométrico 69 da vía autonómica que une Noia e Outes, co fin de aumentar a seguridade dos peóns mediante a substitución da varanda por unha nova. ecg