Curso de alfabetización dixital para persoas con discapacidade en Boiro

BOIRO. A aula Cemit do centro social de Boiro acolle un curso de alfabetización dixital que imparte a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) a oito persoas (seis homes e dúas mulleres) co certificado de discapacidade ou incapacidade laboral para profesión habitual, e procedentes dos municipios de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo e Lousame. Consta dun total de 85 horas lectivas sobre Internet, procesador de textos e folla de cálculo. Estes cursos que desenvolve Cogami teñen como obxectivo impulsar a inserción sociolaboral, co fin de que o alumnado acade os coñecementos e habilidades para poder incorporarse canto antes ao mercado laboral. Actualmente, a bolsa de emprego da entidade ten inscritas a un total de 419 persoas da comarca do Barbanza, das cales 274 son homes e 145 mulleres. Suso souto