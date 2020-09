De Xesús a Hitler: mostra de escenas temáticas feitas con monecos Playmobil na Pobra

A casa da cultura Raquel Fernández Soler da Pobra do Caramiñal acolle ata fin de mes a exposición Lembranzas da miña infancia, do coleccionista local Santiago Vázquez, formada por máis dun cento de monecos Playmobil en diferentes escenas temáticas.

A maioría das pezas datan da década de 1970 e clasifícanse en diversas temáticas: bélica, época vitoriana ou contemporánea, entre outras. Ademais, algúns dos elementos son exclusivos, ao estaren feitos e pintados a man.

Con esta mostra, Santiago Vázquez pretende transmitirlle ás xeracións máis novas como xogaban as persoas da súa idade, cando non existía tanta tecnoloxía aplicada ao ocio. Tamén incide na importancia de que os proxenitores pasen tempo de lecer coas súas crianzas e, segundo as súas palabras, os Playmobil “constitúen unha boa maneira de xogaren en conxunto grandes e pequenos”.

Na composición adicada á Última Cea, os traxes e as perrucas de Xesús e dos apóstoles estan feitos e pintados a man. “Lémbrame cando na miña infancia en case todos os fogares había un cadro en metal e relevo con esta temática”, indica o coleccionista.

Outra das escenas é a dun concerto. “Esta temática representa a miña chegada á xuventude. Comecei a tocar a guitarra e seguín co baixo. Incluso formamos unha banda de rock (Tropo Rock). Convertinme nun apaixonado da música”, comenta. Tamén hai un grupo de figuras ambientando desfiles de Hitler con diferentes batallóns, e do exército ruso contra o americano nun deserto.

No tocante ó grupo de figuras sobre a época vitoriana, Vázquez sinala que “gústame moito esta temática polas vivendas cunha arquitectura única, pola vestimenta dos homes e as mulleres, que inspiran moita clase e moita educación. Son todos da serie rosa, de 1974. Custoume moito conseguilos”. Santiago naceu na Pobra en 1971, “unha xeración especial. Cada vez recordo máis a nosa infancia, na cal a nosa diversión era xuntarnos a xogar dunha maneira máis sa: ás escondidas, ás bolas, ós peóns, á corda, á goma, á mariola... ata que escoitábamos ás nosas nais pegando berros, chamando por nós. Non había tecnoloxía e na casa non había consolas nin os xogos dixitais actuais. A miña paixón foron os Playmobil. Xa hai anos comecei a coleccionalos e hai moito traballo nalgunha figura”.

“XOGUETES SANS”. “Desexo que nas nenas e nenos se esperte un interese polos xoguetes sans como estes e como moitos máis que hai dispoñibles. Quero animar tamén ós pais a coleccionar algo da súa infancia e a xogar cos seus fillos e fillas como moitos fan”, engade.

sobres-sorpresa. Lembra, asimesmo, que “na miña infancia mercaba os domingos, con 25 pesetas, uns sobres-sorpresa nos cales os premios eran soldadiños de plástico. Iso espertou en min un desexo de estudar as guerras, as súas datas, as causas das contendas, os exércitos, os equipamentos dos soldados, as vestimentas, o contorno físico e xeográfico en que tiñan lugar todas as situacións bélicas, etc.”.

As visitas á citada mostra, que está organizada polo departamento de Cultura do Concello da Pobra, pódense realizar de luns a venres, en horario de 10.00 a 13.30 e de 18.30 a 20.30 horas.