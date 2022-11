Degustación gastronómica en Mares da Fin do Mundo

Outes. A V edición da Mostra de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo que se está a celebrar en Outes acolleu o pasado domingo no Centro Náutico do Freixo unha mesa redonda sobre pesca sostible, na que se reflexionou sobre a imaxe da pesca e dos pescadores na sociedade.

A mesa, moderada por Javier G. Galdo (biólogo mariño) contou ca participación de Fabián Ben (proxectos da FNCP), Carmen Alonso (patroa e pescadora no Carmín, Asturias), Emilio Louro (comercialización e distribución de pesca artesanal online) e Eva Velasco (científica e investigadora en IEO/DIVERSIMAR). A continuación, nas mesmas instalacións, tivo lugar unha demostración gastronómica a cargo de profesionais de locais pertencentes á Asociación de Hostalería Ría da Estrela, na que os participantes puideron degustar pratos elaborados con produtos de proximidade.

A xornada continuou pola tarde coas proxeccións de oito filmes que forman parte da competición oficial.

Este martes a Mostra Mares da Fin do Mundo chega ao seu fin cunha gala que se celebrará na casa da cultura outense a partir das sete da tarde. Na mesma, proxectarase o filme titulado Spitsbergen, o gardián do Ártico. m. c.