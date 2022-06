Deloa convoca unha residencia artística xuvenil en Outes, Noia e Porto do Son

Outes. A Asociación de Desarrollo Local Deloa, en colaboración cos concellos de Noia, Outes e Porto do Son, pon en marcha un novo Programa de Emprego Xuvenil, denominado Residencia Artística Xuvenil, que se desenvolverá nos meses de xullo e agosto nos citados municipios. A través desta formación, mozos/as de entre 16 e 29 anos tomarán coñecemento sobre a industria musical.

Esta formación permitirá ás persoas participantes coñecer de cerca a industria musical e daralles as ferramentas para desenvolver os seus proxectos artísticos con maior solvencia e criterio. Ademais, terán a oportunidade de coñecerse entre si e formar grupos de traballo, dando lugar a un laboratorio de creación musical.

Paralelamente, traballaranse as competencias para o emprego, a través de formacións levadas a cabo por profesionais do sector da comunicación, o coaching ou a selección de persoal e a orientación laboral, que prepararán ó alumnado para a súa futura empregabilidade.

Este programa, totalmente gratuíto, enmárcase dentro dun convenio cofinanciado polo Fondo Social Europeo, a Escuela de Organización Industrial e a Asociación Deloa, co obxectivo de realizar accións formativas que fomenten o emprego xuvenil na industria musical. Para poder participar é necesario estar rexistrado no sistema de Garantía Xuvenil e ter entre 16 e 29 anos. A inscrición pode realizarse no 981 817 000, no whatsapp 606 026 202 ou na web da asociación. m. c.