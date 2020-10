Deloa financiará cinco proyectos en la comarca

NOIA. La Asociación de Desarrollo Local Deloa comunicó que cuatro iniciativas productivas y dos no productivas presentadas al plan Leader serán subvencionados con cargo a la convocatoria de 2020. Así, entre las primeras figuran la creación de un alojamiento turístico y la compra de maquinaria para una empresa de trabajos en piedra, ambas en Muros; la construcción de un crematorio en Noia, así como la compra de maquinaria para un taller de coches, en Padrón. Por lo que respecta a las no productivas, una de ellas fue presentada por el Concello de Outes y consiste en la puesta en marcha de un centro coworking y de emprendimiento y, la otra, que incluye la rehabilitación de la iglesia de San Xián de Tarás, fue promovida por una asociación de vecinos. El importe de la ayuda pública otorgada a estos proyectos asciende a más de 220.000 euros. Además, durante una reunión de la junta directiva, indicaron que a lo largo de los cuatro últimos años, Deloa recibió un total de 95 solicitudes de ayuda, de las cuales se subvencionaron 32 proyectos . La puesta en marcha de estas iniciativas supuso la creación directa de 26 puestos de trabajo. Por último, informaron de que 55 de los 167 participantes en los nueve talleres formativos, que se llevaron a cabo en el marco de un convenio de colaboración, están trabajando en la actualidad. m. c.