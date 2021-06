Deloa organizou para o xoves un foro de transición enerxética en Lousame

LOUSAME. As instalacións do Museo Mina de San Finx, ubicado no municipio barbanzán de Lousame, acollerá o vindeiro xoves día un a partir do mediodía e ata as dúas da tarde unha xornada sobre a transición enerxética, que está organizada pola Asociación de Desenvolvemento Deloa en colaboración co Concello e a Fundación Paideia. A mencionada actividade enmárcase tamén dentro do ciclo de xornadas que leva por título Cara unha economía local rexenerativa, e achegará aos asistentes os detalles dunha experiencia pioneira en materia de colaboración público-privada no referente á creación dunha comunidade enerxética no entorno rural. En concreto, exporase o exemplo dunha iniciativa levada a cabo nesa liña na vila soriana de Castilfrio de la Sierra. As prazas para poder asistir ás charlas que se van impartir son limitadas, e requírese facer previamente a inscrición a través da páxina web www.deloa.es/transicion-enerxetica. Aquelas persoas que estén interesadas en obter máis información ó respecto poden consultar a sección de noticias da páxina web www.deloa.es, así como as redes sociais Instagram @asociaciondeloa e Facebook @deloa.asociacion. A asistencia a este foro é totalmente gratuíta. s. s.