Demanda o BNG que a oficina de Correos ribeirense abra polas tardes

ribeira. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, rexistrou novas iniciativas sobre a mellora dos servizos da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos. Neste caso, a organización nacionalista demanda ampliar o horario da oficina do Concello de Ribeira, ampliándoo para prestar servizo durante as tardes, “para atender de maneira adecuada as necesidades actuais da veciñanza”. Así mesmo, Rego expresou a necesidade de cubrir a totalidade das prazas vacantes de maneira que se asegure un adecuado mantemento dos servizos durante as vacacións ou as baixas do persoal. “Deben garantir un servizo público de calidade e accesíbel”, afirmou. ecg