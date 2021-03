Demandan un plan de futuro para a planta de reciclaxe do Barbanza

Noia. Xosé Luís Bará e Rosana Pérez, representantes do BNG no Parlamento galego, e o deputado provincial da formación, Xosé Luís Penas, veñen de realizar unha xuntanza cos grupos municipais dos concellos integrados na Mancomunidade Serra do Barbanza para abordar o futuro da mesma.

Dende o mencionado partido mostran preocupación pola “inacción” que reflexa dita institución en canto a un futuro inmediato no que se deberán tomar decisións debido á finalización do contrato en 2023 coa adxudicataria da planta de reciclaxe. Unha pasividade que, sinalan, chega a converterse nunha actitude pouco democrática por parte dos derradeiros presidentes, xa que “a asemblea non foi convocada nin unha soa vez ao longo do presente mandato municipal, feito que incorre no incumprimento duns estatutos que marcan a necesidade de que o órgano directivo se celebre cando menos unha vez ao ano”.

Neste contexto, os grupos municipais do BNG defenderán en cadansúa sesión plenaria unha moción para solicitar a celebración da asemblea e a realización dun plan de futuro para a planta de reciclaxe, que teña en conta as directrices da Comisión Europea e mellore a eficacia da actividade desenvolta.

Esta moción xa foi debatida e aprobada pola corporación de Noia, mentres que no Concello de Lousame apoiaron unha iniciativa conxunta dos grupos na que se solicitaba a realización dun estudo de viabilidade para o complexo medioambiental. m. c.