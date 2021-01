Dende o BNG noiés piden lanzar unha plataforma de comercio local

Noia. O grupo municipal do BNG de Noia reclamará no vindeiro pleno ordinario, previsto para este xoves, a creación dunha plataforma de comercialización “que permita ao empresariado noiés ofertar os seus produtos e servizos a través da web”.

Con esta proposta, a formación frentista pretende facilitar as compras e as reservas de servizos dende os domicilios a través dunha plataforma que recolla aos diferentes sectores da economía local. Sinalan os nacionalista que, deste xeito, “facilitarase a competencia fronte ás grandes empresas que contan con potentes medios necesarios para desenvolver os seus negocios no ámbito virtual”.

A estratexia que no BNG queren que se leve a cabo é a de fomentar as canles curtas de distribución, coa consecuencia de que tamén “se permita mellorar o ambiente a través da redución de emisións de CO2 que supón o incremento do consumo local e de proximidade”, afirman ao respecto dende o citado partido.

Cren que no contexto actual, agravado pola COVID, no que a capacidade de chegar ás casas é crucial para poder competir, “faise máis necesario que nunca este impulso dende a administración a pequenos comerciantes e hostaleiros”, comentan dende a formación noiesa. Do mesmo xeito, sinalan a importancia de que esta plataforma empregue o idioma galego, e propoñen consignar unha partida de 8.000 euros na área de gasto correspondente poder executar o proxecto proposto. m. t.