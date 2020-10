Dende o PSOE solicitan que se arranxe os bancos da Alameda noiesa

NOIA. Na Comisión de Protección do Casco Histórico celebrada o pasado xoves, o voceiro do PSOE de Noia, Roberto Iglesias, solicitoulle ao goberno local que procedan a reparar os bancos ornamentais situados na Alameda, incluídos dentro do plan de protección e reforma da zona vella, segundo sinalan dende a formación. Consideran que actualmente “o deterioro é evidente, faltándolles os elementos de suxeición a varios dos bancos, algúns dos cales teñen 140 anos de antigüidade, datando de 1880”. Avanzan que de non ser reparados, pedirán que se inclúa unha partida nos vindeiros orzamentos municipais. m. C.