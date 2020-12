Denunciadas 35 persoas na vila boirense dende o peche perimetral

BOIRO. A Policía Local de Boiro efectuou 35 denuncias e realizou tamén diversas intervencións dende o inicio do peche perimetral do municipio (o pasado día 4) pola pandemia da COVID. Durante a fin de semana producíronse dúas denuncias polo incumprimento das restricións decretadas polas autoridades sanitarias. Unha delas foi polo incumprimento da hora de peche e a outra por non respectar as agrupacións máximas de catro persoas. Pola súa banda, o concello da Pobra do Caramiñal entrou na xornada de onte na alerta máxima por coronavirus, cunha incidencia acumulada que supera os 250 casos e con 24 novos diagnosticados nos últimos 14 días. E no cribado realizado a un total de 2.900 cidadáns con tarxeta sanitaria en Rianxo, de entre 55 e 75 anos de idade, participaron un 73 % e rexistráronse 5 casos positivos. S. Souto