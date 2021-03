Denuncian a un condutor que se deu á fuga tras un accidente en Ribeira

A Policía Local de Ribeira abriu dilixencias por un presunto delito contra a seguridade viaria a un veciño da comarca do Barbanza que se deu á fuga logo de impactar co seu coche xunto á rotonda de Xarás.

Os feitos aconteceron na noite do domingo. Así, en torno ás 22.45 horas unha patrulla acudiu a un aviso por un vehículo que, ao parecer, saíra da vía, impactando nunha illeta e derribando un sinal sito xunto á rotonda de Xarás, dándose posteriormente á fuga. Persoados no lugar, os axentes observaron restos de cristais dos faros do vehículo, o pase de roda da parte dianteira dereita e outros restos de aceite dende a rotonda.

Logo de alertar aos bombeiros para que procedesen á limpeza da vía e tras ser asegurada a zona, a patrulla seguiu as manchas de aceite ata localizar o vehículo accidentado en Deán Pequeno.

Procedeuse á comprobación do titular do mesmo, que resultou ter o seu domicilio fóra do termo municipal ribeirense e contactouse con el por vía telefónica. O home negou que tanto el como o seu vehículo estiveran nalgún momento en Ribeira nin que lle deixara o coche a ninguén, “apreciándose durante estas negativas un falar pastoso e titubeante, arrastrando as palabras”, indica a Policía Local.

A tenor dos indicios existentes decidiuse abrir dilixencias por un suposto delito contra a seguridade viaria.