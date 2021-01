Denuncian el mal estado del dolmen de Argalo, en Noia

El dolmen de A Cova da Moura apenas luce. El grupo municipal socialista de Noia acaba de solicitar al gobierno local que lidera el popular Santiago Freire Abeijón que se mejore el entorno de la joya megalítica y del Chan de O Páramo, la entrada del cementerio situado en la parroquia noiesa de Argalo.

Desde la formación indican que cuando ellos estuvieron en el poder, en el año 2010, “realizouse unha inversión importante a cargo de fondos do Estado, para poñer en valor o entorno do dolmen cunha obra que facía do lugar do Páramo un entorno axeitado para pasear e coñecer este sepulcro declarado ben de interese cultural (BIC)”.

Teniendo en cuenta el estado que presenta en la actualidad, el portavoz del PSOE, Roberto Iglesias, recuerda que “este xacemento é parte do importante patrimonio que existe na vila e un lugar moi visitado polos viaxeiros que buscan este tipo de xoias da arqueoloxía galega”.

Motivo por el que piden que se actúe en esta área porque consideran que está invadida por la maleza, descuidada, además de los numerosos desperfectos que presentan las tablas de madera del suelo, algunas incluso levantadas, “existindo risco para as persoas que se achegan ao lugar, moitas delas maiores”, dijo Iglesias, quien resaltó que hasta los carteles informativos “deslucen” debido al deterioro del tiempo.

Por ello reconoce que, al conocer el lugar, “os visitantes levarán unha moi mala imaxe da nosa localidade e da importancia que se lle dá á nosa cultura dende o goberno local”. “E se a situación sanitaria mellora, ao estarmos en Ano Xacobeo, a afluencia todavía será maior. É moi importante dar unha imaxe de vila comprometida ca valiosa historia de Noia”, comentó al respecto el portavoz.

Debido a lo anteriormente expuesto, el partido del puño y la rosa solicita al ejecutivo de Freire que adecente la zona y se ponga en valor el entorno del monumento.