Deseñan o documento que regula os usos no parque de Corrubedo

O Plan Reitor de Usos e Xestión do complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán (Ribeira) superou este mércores un trámite decisivo de cara á súa aprobación por parte do Consello da Xunta. A xunta reitora do parque foi informada do contido do decreto de modificación do Plan de Ordenación de Recursos Naturais e de aprobación do documento reitor.

Unha vez superado este trámite, o novo instrumento someterase a consulta pública este mes durante 15 días.

Logo, tras analizar as achegas recibidas e valorar posibles modificacións, remitirase ao Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para sometelo ao seu informe, previsiblemente no mes de abril, como último paso antes da súa aprobación definitiva.

O plan reitor regulará os usos públicos do parque e as medidas de xestión necesarias para compatibilizalos coa conservación do espazo.

Os principais obxectivos que fixa para o complexo dunar son xerar e reforzar canles para o fomento do coñecemento científico e a divulgación, regular as actividades de uso público, os aproveitamentos e calquera outro uso, establecer un marco normativo para o desenvolvemento sostible da poboación local, realizar unha proposta orzamentada de accións a desenvolver e establecer as bases para seguimento e avaliación.

Así mesmo, tamén establece e regula os usos dentro de cada unidade de zonificación establecida. Entre as medidas concretas fixadas no plan cómpre subliñar a erradicación ou control de especies exóticas invasoras, marcándose como obxectivo reducilas como mínimo nun 25 % no conxunto do parque natural.

Seguirase permitindo na zona libre de marisqueo da praia de Ladeira, e baixo as condicións actuais, o aproveitamento de recursos mariños. Tamén se manterán os usos agrogandeiros no parque, prevéndose a curto e medio prazo que as explotacións continúen a ser pequenas, cun alto grao de parcelación e orientadas, principalmente, ó autoconsumo. De igual xeito, inclúese a progresiva substitución de piñeiro insigne por especies autóctonas.

No relativo á mencionada praia, prohíbese a realización de windsurf, land windsurf, kitesurf e deportes similares, aínda que si se permitirá a práctica de surf e pádel surf de xeito individual.