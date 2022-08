Despiden ás Siervas de San José tras 52 anos no municipio sonense

PORTO DO SON. Fai uns días celebrouse na igrexa parroquial de San Vicente de Noal a eucaristía de acción de grazas ás Siervas de San José que levaban dende o ano 1971 en Porto do Son. Unha agarimosa e sentida homenaxe para agradecer estes cincuenta e dous anos ao servizo da parroquia na que estiveron presentes a tenente de alcalde, María Maneiro, e os edís Juan Pouso e Joaquín García. A eucaristía foi celebrada polo bispo auxiliar Francisco José Prieto Fernández e concelebrada polos párrocos Ramón Jorge Mosquera, Antonio Vila Brión e José Ortoño Fuentes, párroco de San Martín de Noia e Arcipreste zonal. Ao termo da eucaristía, María Álvarez, provincial das Siervas de San José, pronunciou unhas palabras de agradecemento ás parroquias, aos párrocos, ao municipio e a todas as persoas que colaboraron coas relixiosas. ecg