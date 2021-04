Detectan en A Pobra dos variantes del COVID con mayor transmisibilidad

A POBRA. El Concello de A Pobra pidió explicaciones al Comité Clínico sobre la decisión de mantener a este municipio en nivel de restricicón máxima “pese á boa evolución co descenso no número de casos de COVID”. La respuesta recibida es que tal resolución no se basa sólo en las tasas de incidencia a 7 y 14 días, “aínda que se valoran como datos relevantes” y que se tienen en cuenta otros factores “como a evolución do número de casos e as características dos abrochos”. Así, si bien reconoce que en A Pobra la situación “está a mellorar moito”, preocupa “que se estea a desenvolver un abrocho cun número importante de casos e que se difundiu, ademais, a outros concellos”. Además, se identificaron dos variantes del virus tradicional “con maior transmisibilidade” que pueden poner en riesgo el control de la incidencia en la localidad. s. s.