Detido o autor dun incendio que calcinou 0,34 hectáreas na Conlleira

Ribeira. Axentes da Policía Autonómica de Santiago de Compostela esclareceron un incendio forestal en Ribeira en colaboración coa Policía Nacional e con axentes da Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO). A investigación levouse a cabo no marco do dispositivo de vixilancia despregado en agosto na zona da Conlleira debido á alta incidencia de lumes nesta zona (17 desde 2015).

Os axentes procederon á detención dun varón como presunto autor dun incendio intencionado que se produciu o pasado 31 de agosto na parroquia de Santa Uxía.

A investigación e a posta en marcha dun dispositivo especial na prevención de incendios na contorna do investigado permitiu esclarecer os feitos. Trátase dunha persoa reincidente, a cal xa fora detida en varias ocasións polo mesmo motivo. As indagacións establecen ademais que o inicio do lume foi intencionado e probablemente empregando un chisqueiro.

Na extinción do lume, que afectou 3.400 m2 (3.000 de arborado e 400 de monte raso), participaron 2 axentes, 3 helicópteros, 2 avionetas, 3 motobombas e 3 brigadas. A rápida intervención evitou que as lapas chegasen as vivendas e a unha nave industrial contigua na que se almacenaban produtos inflamables.

As dilixencias foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Garda de Ribeira. Na actual campaña antiincendios deste ano, trinta e unha persoas foron investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais. s. souto