Detidos dous ribeirenses por atacar e desobedecer a un policía local

Ribeira. A Policía Local de Ribeira detivo esta fin de semana a dúas persoas nun piso do barrio de Cubeliños: nun caso por desobediencia á hora de identificarse e no outro por atentado a un axente da autoridade. Os feitos tiveron lugar pasadas ás 22.15 horas do sábado cando, á raíz da chamada dun veciño queixándose do elevado volume da música, os axentes acudiron ao domicilio en cuestión.

O seu presunto propietario (un home de 29 anos) negouse a identificarse e impediu o labor policial á hora de tramitar as correspondentes denuncias administrativas por incumprimento da normativa COVID e da ordenanza de ruídos, tanto a el como a outras persoas non convivintes que se atopaban no inmoble. Tamén foi detida unha moza de 22 anos que golpeou a un axente no momento da detención do anterior.

Así mesmo, foron identificadas e denunciadas por infraccións administrativas outras catro persoas.

As detencións tiveron lugar conxuntamente cunha patrulla da Policía Nacional á que se lle pediu colaboración na intervención, segundo fontes da administración local. s. s.