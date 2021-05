Dimite la concejala Ana Ruiz por una fiesta de 20 jóvenes

“Con toda a dor do meu corazón presento a miña dimisión como concelleira da Corporación municipal de Ribeira. Deixo a miña acta por responsabilidade política, pois nunca pensei que o que ía ser unha pequena festa de cumpreanos de catro rapaces se convertira no que se converteu. A imaxe dada non se corresponde coa que debe transmitirse dende un cargo político”. Con estas palabras y muy emocionada anunció ayer su dimisión la edila de Servizos Sociais, Ana Ruiz.

Una salida que es la consecuencia directa de una fiesta ilegal organizada el pasado fin de semana por su hijo en un local, del que es copropietaria, ubicado en el barrio de Bandourrío, en la capital barbanzana. Una celebración en la que participaron una veintena de jóvenes que, en su mayoría, no superaban los dieciocho años de edad.

Durante la rueda de prensa más difícil para Ruiz, esta mostró sus disculpas tanto a los progenitores de los chavales como a los profesionales del sector hostelero, pues “nunca foi a miña intención ocasionarlles ningún prexuízo”. También agradeció el respaldo de sus compañeros y, en especial, al pueblo de Aguiño “polo apoio destes días; seguirei sendo a veciña que fun sempre e seguirei estando aí para o que faga falta”.

“É un día dos máis difíciles da miña vida”, reconocía Ana Ruiz, quien afirmó que “non mo puxeron nada fácil os membros doutros partidos que, sen coñecer a verdade dos meus feitos, non se puxeron en contacto comigo para saber a miña versión”.

Sin embargo, la edila indicó que se va “sen rencor” pero “coa ilusión do traballo que teño feito tanto en Servizos Sociais como no Centro de Información á Muller, así como na Unidade de Drogodependencia, tres departamentos exemplares que me sinto orgullosa de ter dirixido”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, admitió que el día de ayer fue uno de los más duros que tiene vivido en política. “Creo que o pago que estás a facer é un pago ben alto polo erro que cometestes”, declaró el regidor, quien añadió que es muy difícil ver en política un acto como el que protagonizó Ana.

“Vaste de aquí coa cabeza alta e despois de realizar un gran traballo”, dijo el mandatario local, quien sentenció finalmente: “Podes estar segura de que para nós es e vas seguir sendo familia”.