‘Do amor e o delirio’ foi presentado á veciñanza outense por Natalia Lema

outes. A pasada fin de semana, Natalia Lema presentou na casa da cultura de Serra de Outes o seu primeiro poemario, Do amor e o delirio, unha obra composta por vinte poemas de amor, algúns dos cales foron nacendo ca chegada da covid e do primeiro confinamento. “Esta obra xestouse na pandemia. Dende o ano 2020 ata agora a miña propia vida tivo momentos álxidos e de debacle, e era basicamento o que quería expresar neste libro, que ten referencias a Federico García Lorca, a Gabriel García Márquez ou a Xabier Ponte Docampo”, sinalou a vimiancesa. Durante o acto de presentación, a autora de Do amor e o delirio estivo acompañada por Xusto López Carril, xornalista da Radio Galega que firmou o prólogo da obra, e Ramón Blanco, escritor e secretario da asociación Terra de Outes, colectivo que organizou a iniciativa literaria. m. c.