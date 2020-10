Dotan a todos os colexios boirenses de mascarillas

Boiro. O Concello de Boiro está a repartir máscaras de protección reutilizables entre todo o alumnado dos centros educativos do municipio. A edil de Educación, María Outeiral, visitou este mércores todos os centros para entregalas e reunirse cos equipos directivos dos mesmos para coñecer como transcorre o inicio do curso escolar.

“Transmítennos que os rapaces e rapazas están tendo un comportamento exemplar á hora de cumprir con todas as medidas de seguridade. O profesorado está facendo un gran traballo en todos os niveis para que o alumnado poida seguir coas clases con normalidade”, dixo Outeiral, quen estivo acompañada do concelleiro de Xuventude, Marcos Fajardo.

As máscaras que entrega a administración local son reutilizables, para que sexa o propio profesorado o que as xestione en función das necesidades do alumnado.

Ambos concelleiros aproveitaron para ver o estado dos centros despois das tarefas de reforma e acondicionamento que se realizaron durante todo o verán, coñecer as necesidades pendentes e poder facer unha planificación das actuacións a levar a cabo. s. s.