Dotan de rede de auga ó lugar de Sampedro, en Palmeira, e amplían a da avenida da Paz

Ribeira. O Concello de Ribeira adxudicou a Excavaciones Nima por 109.883 € as obras para dotar de redes de saneamento e abastecemento ó lugar de Sampedro (Palmeira).

Vaise instalar para a canalización de augas residuais unha tubaxe de 315 metros de longo e 315 milímetros de diámetro, xunto con 16 pozos de rexistro, pola que se conducirán por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se implantará un bombeo que as impulsará a través doutra rede de polietileno ata a súa conexión á rede xeral.

Asimesmo, adxudicouse á mesma empresa por 46.752 € a ampliación da liña de abastecemento da avenida da Paz, na saída da autovía, para atallar os problemas de escasez de subministro de auga que se producen con certa frecuencia no verán nas zonas altas da parroquia de Palmeira e na avenida da Coruña.

Ditos problemas están motivados polo notable aumento de poboación en datas estivais co conseguinte incremento de consumo. Para solucionar estas eivas, vaise crear unha conexión directa da liña de auga que discorre pola estrada DP-7310 ata a autovía AG-11, procedente do depósito de Moldes, onde chega dende o río Ulla, coa rede de abastecemento existente no lugar da Carballa. s. s.