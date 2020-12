Dous mil escolares do Barbanza sumáronse ó festival da inclusión da asociación Amicos

Boiro. Nin sequera a COVID impediu que nunha data tan importante como a deste xoves, Día Internacional das Persoas con Discapacidade, se celebrase na comarca do Barbanza o Festiritititi, o festival da inclusión a través do xogo que cada ano organiza a asociación Amicos.

E, aínda que non se puido celebrar un multitudinario acto como en edicións anteriores, nas actividades participaron máis de dous mil escolares de vinte e dous centros de ensino, que xogaron de maneira inclusiva nos seus propios recreos coas caixas cheas de xogos adaptados ás necesidades de apoio dos escolares e ás medidas fronte á pandemia que deseñaron, elaboraron e entregaron nos colexios usuarios e usuarias de dito colectivo de persoas con discapacidade intelectual.

O festival naceu no ano 2018 como unha maneira diferente de celebrar dita efeméride. Nese ano, trescentos escolares sumáronse á iniciativa. No ano 2019 asistiron seiscentos alumnos e alumnas de sete centros escolares. Na presente edición triplicouse o número de participantes. “A COVID parece que veu para quedarse un tempiño, pero esto non pode ser un impedimento para que os nosos nenos e nenas xoguen e desfruten no tempo do recreo”, sinalan dende a entidade, que agarda “poder celebrar moitos máis festivais Festiritititi do Barbanza”.

RECEPCIÓN EN RIBEIRA. Por outra banda, nun sinxelo acto institucional, o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, recibiu na casa consistorial ás representantes dos tres colectivos da comarca que traballan pola inclusión das persoas con diversidade funcional: Milagros Rey, de Ambar; Digna Iglesias, de Amicos; e Montse Vila, da Creba.

Nas súas intervencións, as tres mulleres fixeron fincapé na necesidade de seguir traballando pola integración social e laboral das persoas con diversidade funcional e nas eivas que está a xerar a pandemia do coronavirus, por exemplo as relacionadas coa brecha dixital.

Pola súa banda, o rexedor tivo palabras de recoñecemento para as tres asociacións polo intenso e froitífero traballo diario que están a facer en favor dos discapacitados e discapacitadas da contorna.

Finalmente, Carolina Castro, unha usuaria de Amicos, leu un manifesto conmemorativo. s. souto