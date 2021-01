ARTE RUPESTRE. Atópanse a cinco metros un do outro, no peche dunha finca na aldea de Abuín // Non está previsto retiralos // Entre os gravados da Foxa Vella destacan a forma dunha man, puñais e unha estrela de seis puntas TEXTO Suso Souto

Dous petróglifos sosteñen un muro na parroquia de Leiro