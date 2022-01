El berberecho reina y devuelve la ilusión a la cofradía de Noia

Tras tres meses de trabajo y a escasos días de que los mariscadores de Noia finalicen el primer tramo de la campaña, previsto para el día próximo cuatro de enero, se extrajeron de la ría algo más de 1.800.000 kilos de bivalvo y la facturación asciende a 14.000.000 euros, lo que supone casi 4 millones más que el pasado año por estas mismas fechas.

Al preguntarle al secretario de la cofradía de pescadores de Noia, Adelino Freire, si estamos ante un ejercicio prometedor, afirma que “o que é prometedor é que na praia hai moita semente; iso é o que promete, porque os prezos logo sempre son unha incógnita. Se hai semente quere dicir que vai haber produto. E hai de todo, de berberecho e distintos tipos de ameixa. Esperemos que a climatoloxía non sexa tan adversa como o ano pasado, porque tamén estaba a praia chea de todo e foron dous meses coas comportas do Tambre abertas e a chover todos os días, e iso incide na produción”.

Indica que la campaña “está sendo boa”, aunque también admite que echan de menos “un pouco máis de ameixa, sobre todo babosa, que apenas hai; pasou igual en toda Galicia, pois as choivas de xaneiro e febreiro mataron moita babosa e gran parte da xapónica”.

Sin embargo, esta está siendo la temporada del berberecho, pues ya en la primera jornada de trabajo, el pasado 29 de septiembre, los profesionales apuntaban que el marisco rey abundaba y que era de calidad. “Está sendo un ano importante de berberecho cando noutras rías escasea”, aseguró Freire, quien señaló que el de segunda categoría tuvo una cotización inferior a lo esperado. “Pensamos que debera valer algo máis xa que é grande e houbo moito, pero a media quedou en 6 euros e pico, cando debería andar sobre 8 euros. Nas outras categorías son prezos aceptables, aínda que o sector sempre quere máis”, dijo.

En cuanto a los valores alcanzados durante las fiestas navideñas, desde el pósito reconocen que podrían ser mejores si no fuese por la incidencia de la nueva ola del covid, con la cancelación de las cenas navideñas, y por las importaciones masivas de producto foráneo.

Sobre este último punto, Freire explicó que, precisamente en estas fechas, “a xapónica desplomouse; esta semana a de segunda foi a 9,90 € a media, cando hai un mes andaba a 15 €. Achacamos isto non só á pandemia, que tamén había o ano pasado e chegamos a prezos máis elevados co peche total da hostalería, senón principalmente á importación de produto, especialmente de Portugal, que se está a vender como galego”. Al respecto, aclara que “estamos a favor de que se poda importar e exportar, pero ca debida identificación; non podes vender como galego aquelo que non é. É un engano ao consumidor porque compran a prezos moi baratos e véndeno como se fose galego”.

Por otro lado, el secretario de la entidad marinera se refirió a los dos proyectos en los que se embarcarán próximamente: reactivarán la actividad del criadero de moluscos e inaugurarán un laboratorio propio de análisis de biotoxinas, microbiología y genética (se encuentran con la selección de personal técnico). “Dous proxectos importantes e ilusionantes que van entrar en funcionamento en 2022”, concluyó.