El Chicle deberá pasar 18 años en prisión para pedir el tercer grado

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña estableció que el máximo de la pena a cumplir por el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, El Chicle, condenado por el asesinato de la madrileña Diana Quer en A Pobra y por abordar a una joven en Boiro con la intención de agredirla sexualmente, sea el de prisión permanente revisable. Además, fija en 18 años el tiempo mínimo de condena que debe cumplir para acceder al tercer grado, mientras que establece un plazo de 25 años para que pueda pedir la revisión de condena y la posible libertad.

La Audiencia acordó que la condena de cinco años por los hechos sucedidos en Boiro en 2017 se acumule a la de cuatro años de cárcel y de prisión permanente revisable a la que también fue condenado por el asesinato de Diana Quer.

Debido a la unión de las penas de estas dos sentencias, a efectos de acceso al tercer grado o de solicitar revisión de condena se computan los plazos como si sólo hubiese sido sentenciado a una única pena de prisión permanente revisable.

En el auto, el presidente de la sección sexta indica que no le corresponde pronunciarse sobre el cumplimiento de una pena de dos años y medio de prisión interpuesta a Abuín por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña por unos hechos sucedidos en 2007. En el auto explica que, al ser estos hechos cometidos antes de abordar a la joven de Boiro, la condena no puede ser acumulada a la de prisión permanente revisable. Sobre el cumplimiento de esta pena deberá decidir Instituciones Penitenciarias.

Según el magistrado, “para el caso de pluralidad de condenas en que una sea la prisión permanente revisable” cuando se produzca esta concurrencia de penas acumulables “el máximo de pena a cumplir es el propio de la prisión permanente revisable, cumpliendo las otras penas acumuladas la función de modular los tiempos mínimos de cumplimiento precisos para el acceso al tercer grado o a la suspensión de la ejecución del resto de la pena”.

Añade que “la situación resultante es pues la de dos penas no acumulables jurídicamente entre sí. Las características inherentes a la prisión permanente podrían llevar a pensar que cualquier otra pena privativa de libertad debiera acumularse a la prisión permanente revisable (así lo pide alguna de las partes), pero la norma no lo expresa y la regla del artículo 76.2 del C.P. no se excepciona en el caso de que una de las penas hipotéticamente acumulables sea de tal naturaleza. Por ello, verificada la acumulación jurídica legalmente posible, la relación a efectos de cumplimiento entre las dos penas ejecutables será la que resulta del artículo 193.2 del Reglamento Penitenciario, cuya formalización no es competencia del tribunal sentenciador, sin que, como se informó, hasta el momento se hubieran refundido las otras condenas firmes distintas de las de la presente ejecutoria”.