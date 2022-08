El incendio originado en Boiro llegó a Ribeira y obligó a desalojar varias casas y el campin de Oleiros

El incendio forestal originado en la tarde del jueves en la parroquia boirense de Cures cruzó este viernes la sierra del Barbanza en dirección a A Pobra y Ribeira y obligó a desalojar varias viviendas y el campin de Oleiros, donde había unas setecientas personas acampadas. El Concello de Ribeira habilitó el polideportivo de Palmeira para acoger a las personas desalojadas.

El alcalde pobrense, Lois Piñeiro, explicó que “o incendio cruzou todo o monte dende as aldeas de Boiro de Montaña, Montañó e Piñeiro, pasou por San Paio e dirixiuse moite arriba a toda velocidade, pasando a Portela, cruzando o Barbanza, e baixou ata chegar a Oleiros”. Las llamas avanzaron luego hacia Vilas, Entrerríos, Río de Cestos, Armental y O Foxo. “Xa hai moitas vivendas e establecementos hostaleiros desaloxados. Non sabemos a onde vai chegar, e polo de agora os medios están en Oleiros, onde máis perigo existe de que afecte ás vivendas. O do monte de San Isidro non é controlable pola noite, imposible saber onde vai parar. Pola outra banda da Curota, tamén pode volver para A Pobra”, comentó el regidor.