El parque infantil de San Lázaro estrenará cubierta

Las reformas en el parque infantil de San Lázaro y en el pabellón Agustín Mourís encaran ya su fase final. Son dos de las obras que el Concello de Noia tiene en marcha en este momento, con las que se busca mejorar las condiciones de los usuarios de ambas instalaciones municipales.

Por lo que respecta al parque infantil, la actuación consiste “na instalación dunha cuberta, novo pavimento en chan antiimpacto en caucho, renovación da soleira e pintado e actuacións de mantemento dos xogos”, explicó el alcalde Santiago Freire Abeijón. Las obras suponen una inverión de 50.000 €, financiados a través de la Dirección Xeral de Administración Local de Vicepresidencia y la administración municipal.

“Este é o segundo parque cuberto que se instala en Noia. O que se busca co tempo é ir completando e prevendo esta actuación noutras áreas de ocio”, apuntó el regidor, quien avanzó que se realizarán más mejoras en este punto del municipio.

Por otro lado, el pabellón Agustín Mourís está a punto de abrir de nuevo sus puertas. Con la intervención llevada a cabo en este complejo deportivo, se amplió la superficie sobre los vestuarios ganando nuevos espacios para gimnasio, sala de prensa, palco de autoridades y ampliación de aforo, según indicó este miércoles Santiago Freire.

Además, el compendio de obras recogen mejoras en la accesibilidad al recinto, así como la instalación de puertas de evacuación y la ampliación del recibidor de entrada.

Tras comprobar el avance de la actuación, el alcalde de Noia destacó “a aposta en firme que este goberno local está a facer polo deporte e polos deportistas do municipio, mellorando as infraestruturas para que poidan contar con equipamentos de primeiro nivel. Esperemos que este recinto abra moi pronto as súas portas e sexa un lugar de encontro e desfrute do deporte na nosa vila”.

Por último, Santiago Freire recordó que las obras son fruto de la colaboración entre administraciones, en este caso el Ejecutivo autonómico, que aporta una parte de financiación a través de la Secretaría Xeral para o Deporte. La inversión en este complejo supera los 100.000 euros.